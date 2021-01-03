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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجازة عقار لعلاج مرض التليف الكيسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عقار جديد لمرضى التليف الكيسي الوراثي، يمكن أن يحسن نوعية حياة المرضى والأطفال المصابين به. وأوضحت الهيئة أن «الدواء الجديد يطلق عليه اسم»كاليديكو«(Kalydeco) وهو عبارة عن أقراص تؤخذ مرتين يومياً عن طريق الفم». وأضافت أن «مرض التليف الكيسي ينتج عن عيوب في الحمض النووي (DNA)، يرثها المرضى من آبائهم، تؤدي إلى الإضرار بقدرة الجسم على التحكم في مستويات الملح والماء في بطانة الرئتين».
وأشارت إلى أن ذلك «يؤدي إلى إفرازات مخاطية، تتسبب في انسداد الشعب الهوائية في الرئة، وتؤدي إلى صعوبة التنفس وعدوى في الجهاز التنفسي قد تهدد الحياة، وغالباً ما يموت المرضى قبل سن الأربعينيات، لأن المخاط يؤدي إلى انسداد الرئتين والإضرار بهما».
وأظهرت التجارب التي أجرتها الهيئة على مجموعة من المرضى أن العقار الجديد يعالج طفرات مختلفة من التليف الكيسي، كما أنه يحسّن وظائف الرئة لدى المرضى. وبحسب الهيئة، تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للعقار الجديد، «الصداع، وعدوى الجهاز التنفسي العلوي، والإسهال، والطفح الجلدي، والغثيان، والدوخة».
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