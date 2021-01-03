العراق: إيران لم تضخ الغاز للبلاد حتى الآن

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أن "الجانب الإيراني حتى الآن لم يعاود ضخ الغاز وبانتظار الموافقات العليا والرسمية في إيران"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

© AFP 2020 / MAHMUD TURKIA

وأوضح أن "الاجتماع الذي جمع بين وزير الكهرباء العراقي، ماجد مهدي حنتوش، ووزير الطاقة الإيراني، شهد تذليل العديد من المشاكل العالقة بين الطرفين".

وأضاف المتحدث باسم "الكهرباء العراقية" أن الطرفان اتفقا خلال الاجتماع أيضا وبصورة مبدئية على معاودة ضخ الغاز من خلال الخطوط الناقلة للغاز التي تستفيد منها محطات الإنتاج.

واتفق العراق وإيران على استئناف الأخيرة ضخ الغاز إلى العراق لتشغيل محطات الكهرباء بدء من الأربعاء الماضي، وذلك بعد أيام من إعلان تخفيض تلك الواردات بشكل كبير لوجود متأخرات مالية لإيران لدى الجانب العراقي.

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على استقبال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على معاودة ضخ الغاز بدءا من يوم غد لتشغيل المحطات الكهربائية".

وتابع أنه "تم تذليل العقبات فيما يخص دفع المستحقات للجانب الإيراني"، موضحا أن "الاتفاق ينص على استئناف واردات الغاز من إيران وفق الكمية المتفق عليها سابقا، والبالغة 50 مليون متر مكعب".

وفاجأت إيران العراق بقرار حول ديون بغداد بعد أن تجاوزت رقما كبيرا.

ونقلت "السومرية نيوز" العراقية، عن شركة الغاز الوطنية في إيران أنها تخفض إمداد العراق بالغاز بسبب الديون.

وقد تجاوزت ديون العراق المستحقة لإيران 6 مليارات دولار.

وحسب شركة الغاز الإيرانية، هناك فواتير بـ5 مليارات دولار على العراق منها 3 مليارات محجوبة لا يمكن الوصول إليها.

وتشير الشركة الإيرانية إلى أن الأموال المحجوبة لا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة.

كما أن هناك ديونا مستحقة أخرى تتجاوز ملياري دولار، ومخالفات تعاقدية تزيد عن مليار دولار.