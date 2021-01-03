شرطة بغداد تعلن تأمين التجمعات في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس

وأصدرت قيادة الشرطة​ بيانا رسميا جاء فيه: "بإشراف قائد شرطة بغداد ​اللواء​ ركن ماجد الموسوي باشرت جميع قطعات قيادة العمليات بتأمين الحماية للوقفات الاستذكارية والتأبينية للشهداء وكذلك المسيرات". وأعلن مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، أن "عددا من الطرق ستقطع قرب منطقتي الكرخ والرصافة لتأمين خطة إحياء ذكرى استشهاد قادة ​الحشد الشعبي​". ومن المرتقب أن تشهد العاصمة العراقية اليوم تجمعات ومسيرات في الذكرى الأولى لاغتيال سليماني والمهندس، وسط مخاوف من استهداف المنطقة الخضراء.

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