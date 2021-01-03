شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم مع فرص لسقوط أمطار فى السعودية ومعتدل فى الكويت وأمطار محتملة فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج انخفاض ملموس فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن تكون سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء فى السعودية.

تشهد منطقة الخليج انخفاض ملموس فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن تكون سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء فى السعودية. السعودية السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة مصحورة برياح نشطة على أجزاء من مناطق )حائل، الجوف، الحدود الشمالية ، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ).

و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الكويت:

وفى الكويت سيكون الطقس معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

وليلًا سيكون بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق

الامارات:

وفى الامارات سيكون الطقس نهاراً مهيأ لتساقط الأمطار الخفيفة وتكون درجة الحرارة العظمى 24°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس السبت.

وسيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 15°م وهي أقل بـ3°م من ليلة أمس.