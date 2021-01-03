عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد جولة أوروبية.. لغز المسلات يعود إلى كندا

الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365

عُثر على مسلّة غامضة شبيهة بتلك التي ظهرت في صحراء يوتا الأمريكية وبلدان أوروبية عدة، الخميس في مدينة تورنتو الكندية.



وكان هذا الجسم الغامض المستطيل البالغ طوله حوالي 4 أمتار، قد ظهر لفترات وجيزة قبل الاختفاء فجأة في مناطق كندية أخرى بينها خصوصا فانكوفر (غرب) ووينيبيج (جنوب) مطلع ديسمبر/ كانون الأول.

وفي تورنتو، تهافت بعض الأشخاص لالتقاط صور مع الجسم الغريب وتشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّنت صورة نشرت الجمعة على "أنستقرام" المسلّة الغامضة عليها رسوم جرافيتي بالأحمر.

وكان عُثر على أولى المسلات الغامضة من هذا النوع في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني بصحراء يوتا الأمريكية من جانب موظفين محليين كانوا يحلّقون فوق المنطقة لإحصاء أنواع حيوانات الضأن، وظهرت مسلّات أخرى لاحقا في رومانيا وبريطانيا وهولندا وبولندا.

وحققت هذه الاكتشافات الغريبة انتشارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد توقف كثر عند أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كيوبريك "2001، أوديسي الفضاء".

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ذي موست فايمس أرتيست" وتتخذ مقرا لها في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، مسؤوليتها عن وضع المسلّة في يوتا، لكنها أوضحت أن لا علاقة لها بالمسلّات المكتشفة في بلدان أخرى.