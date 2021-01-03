شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمني: زيادة التوتر الأمريكى الإيرانى سيدفع ثمنه العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مستشار المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عماد علو أن زيادة التوتر الأمريكى الإيرانى سيدفع ثمنه العراق ضحايا مدنيين وتدهورا اقتصاديا.

وقال علو - فى تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /السبت/ - "لا شك أن زيادة التوتر عكس على الشارع العراقى مزيدا من القلق والخوف من احتمال وقوع ضربات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران، يكون العراق مسرحا لها".

وأضاف أن الضربات العسكرية المتبادلة يكون ضحاياها من المدنيين العراقيين، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية بدأت تلوح بالأفق نتيجة هذا التوتر.

وتشهد المنطقة أجواء متوترة مع قرب الذكرى الأول للضربة الجوية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، والتى أدت إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى وآخرين.