عضو يمجلس السيادة السودانى يؤكد الالتزام بتحقيق نظام ديمقراطى قائم على سلطة القانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، محمد حسن التعايشي، الالتزام التام بتحقيق نظام ديمقراطى قائم على سلطة القانون، مشددا على أن تضحيات شهداء ثورة ديسمبر لن تضيع هدرا، وستسهم فى وضع أسس لمستقبل البلاد.

وقال التعايشي، خلال زيارته أسرتى شهيدين من شهداء الثورة، "نعمل بجد لمحاسبة ومساءلة كل الذين تسببوا فى انتهاكات حقوق الإنسان التى راح ضحيتها عدد من شهداء الثورة أثناء مقاومتهم للنظام البائد".

ونقل مجلس السيادة الانتقالي، فى بيان مساء السبت، عن التعايشى قوله إن العقاب سيطال كل الذين ارتكبوا التجاوزات الكبيرة والخطيرة ضد المدنيين والشهداء أثناء تعبيرهم عن مطالبهم وأهدافهم المشروعة النبيلة.

وأضاف أن من أهداف الحكومة الانتقالية وضع الأسس المتينة لبناء نظام ديمقراطى مدنى يحقق العدالة الاجتماعية، ووضع الأسس لنظام اقتصادى يحقق الكفاية، بجانب وضع الحلول الجذرية لمعالجة قضايا الحرب.

وأوضح أن العدالة مطلب أساسى نعمل على تحقيقه ولا تراجع عنه، داعيا إلى العمل على بناء نظام عدلى وقضائى مستقل وقوى ثابت فى السودان قادر على تحقيق أهداف الثورة والسعى لإيقاف كل أشكال القتل خارج القانون.

ودعا عضو مجلس السيادة، إلى أهمية تكاتف الجهود لوضع الأسس لبناء دولة السودان ومجابهة التحديات الماثلة أمام حكومة الفترة الانتقالية.