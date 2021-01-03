اليمن… "أنصار الله" تتهم التحالف بخرق اتفاق السويد بشأن الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله" إن "طيران التحالف شن ثلاث غارات على مديرية الصليف، شمال غربي الحديدة".

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وأضاف أن "التحالف نفذ غارتين بالقرب من ميناء الحديدة، واستهدف بغارة أخرى مزرعة مواطن في منطقة العِرج بمديرية بَاجل (شمال شرقي الحديدة)".

وأشار إلى أنه "رصد تحليق 18 طائرة استطلاعية في أجواء الدريهمي والجاح والجبلية والمنظر وشارع الخمسين ومنطقة كيلو 16، جنوب وشرق الحديدة".

وذكر أن القوات اليمنية المشتركة "نفذت 132 خرقا في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 22 خرقا بقصف مدفعي، و89 خرقا بأعيرة نارية مختلفة".

وفي المقابل، اتهمت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة، عبر مركزها الإعلامي، جماعة الحوثيين بـ "شن قصف بقذائف مدفعية الهاون، على شركة شمسان الصناعية في منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة، أسفر عن اندلاع حريق في أحد هناجر الشركة وإتلاف مواد الكرتونية بداخله".

وأشارت إلى "إصابة الصياد محمد وهبان علي، بجروح خطيرة جراء انفجار لغم بحري من مخلفات الحوثيين في ساحل منطقة الحَيمة بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة".

وتوصلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أنه لم ينفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.