شكرا لقرائتكم خبر عن 96 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا والإجمالى يرتفع إلى 14677 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم السبت، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالى إلى 14 ألفا و677 حالة .

وذكرت الوزارة - فى بيان بثه الإذاعة الرسمية مساء اليوم - أنه جرى تسجيل 261 حالة شفاء؛ ليرتفع الإجمالى إلى 11 ألفا و913 حالة شفاء، فيما توفى أربعة أشخاص فقط، ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 353 حالة.