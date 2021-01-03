شكرا لقرائتكم خبر عن إبعاد 8143 شخصا من الكويت عام 2020.. منهم 221 متهما مصريا فى قضايا الجنايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجزت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بدولة الكويت، 73471 معاملة قيد أمني خلال العام الماضي 2020، أبرزها كان حيال مكاتب جلب العمالة والشركات الوهمية، وبلغت قيود بلاغات التغيب نحو 15 ألفاً، وتم إلقاء القبض على 9599.

وكشف تقرير-وفقا لصحيفة «الجريدة»، أن عدد المُبعَدين خلال عام 2020 بلغ 8143 شخصاً، توزعوا بين 6003 مبعدين من «مباحث الإقامة» إلى إدارة الإبعاد، و2140 عن طريق إحالات قطاعات وزارة الداخلية، في حين نفذت «الإقامة» 653 حملة تفتيش أفضت إلى ضبط 1170 شخصاً.

وفي قضايا الجنايات المتعلقة بالاتجار بالبشر والتزوير، والتي تم ضبطها وإحالتها الى النيابة العامة، كشف التقرير عن 30 قضية شملت 47 شركة، بلغ عدد المتهمين فيها 317 أحيل منهم 71 إلى السجن المركزي.

وبشأن قضايا الجنح المتعلقة بالإقامة مقابل المال، والتي أحيلت إلى إدارة التحقيقات، أوضح التقرير أن عددها بلغ 44 قضية، شملت 111 شركة، وبلغ عدد المتهمين فيها 259 أحيل منهم 21 إلى السجن المركزي، علماً بأن المصريين شكلوا النسبة الأكبر من المتهمين، إذ وصل عددهم إلى 221 متهماً في قضايا الجنايات بنسبة 69.7%، و176 متهماً في قضايا الجنح بنسبة 64.5%.

وفي موازاة هروب عدد من المطلوبين من العدالة من منازلهم، أعلنت مباحث الاقامة أنها ضبطت، خلال الفصل الأخير من العام، 15 متهماً في عدد من الفنادق بينهم 9 مواطنين، وثلاثة «بدون»، إلى جانب مصري وسعودي وسوري.