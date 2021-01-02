ونشر الموقع الإلكتروني العبري "0404"، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو ألمح في اجتماع لسكرتارية حزب "الليكود" الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى توقيع اتفاق سلام مع الأكراد في إقليم كردستان العراق.
وأكد الموقع أن نتنياهو قد أشار بذلك خلال سؤاله عن توقيع اتفاق سلام بين بلاده والأكراد في إقليم كردستان العراق، حيث قال:
لا أستطيع أن أتوسع في هذا الأمر، لقد زرت مؤخرا دولا عربية أخرى، ومثلما لم أستطع أن أقول قبل وقت ما عن الإمارات، فلا يمكنني الإشارة الآن إلى ذلك.
وأكد الإعلام الإسرائيلي، باراك رافيد، مراسل القناة العبرية الـ"13"، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن نتنياهو قد ألمح إلى زيارته لدول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك ردا على سؤال حول السلام مع الأكراد في إقليم كردستان العراق.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري أنه في الوقت الحالي، لا تتمتع كردستان العراق وإسرائيل بعلاقات دبلوماسية أو ثنائية بينهما، على الرغم من وجود مزاعم بوجود العديد من الاتصالات بين الهيئات الحكومية والتجارية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر "لا يمكن ذكر التفاصيل الآن"... نتنياهو يكشف في اجتماع حزبي عن دول عربية زارها مؤخرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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