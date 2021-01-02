مقتل مدنى وإصابة 25 آخرين جراء انفجار قنبلة وسط أحد الأسواق بالحسكة السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل مدنى وأصيب 25 آخرون بجروح بينهم حالات حرجة جراء انفجار قنبلة وسط تجمع فى أحد أسواق مدينة الحسكة بسوريا. وقال مدير الصحة فى المحافظة الدكتور عيسى خلف - فى تصريح لوكالة الأنباء السورية، اليوم السبت - إن مدنياً قٌتل جراء انفجار القنبلة وسط تجمع للمواطنين فى سوق العمال بشارع فلسطين فى الحسكة بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 25 شخصا.

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