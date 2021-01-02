الحرس الثوري الإيراني يكشف ماذا كان يحدث لو ردت أمريكا على ضربة "عين الأسد"

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وأوضح العميد فخري زاده أن الدول العربية التي تحتضن القواعد الأمريكية لن تكون في منأى عن تداعيات الاستهداف في حال حصل، مشيرا إلى أن بلاده لن تفرق بين أي حرب محتملة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة والدول المحتضنة لها، لافتا إلى استعداد بلاده لدعم كل من يواجه إسرائيل، بما في ذلك الدعم الصاروخي.
وقال حاجي زاده:
لا فرق لدينا في أي حرب محتملة بين القواعد الأمريكية، والدول المحتضنة لها، وإيران ستقدم الدعم لمن يواجه إسرائيل بالمنطقة، ويشمل هذا الدعم الصاروخي.
ويشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد أصدر بيانا، في الثامن من يناير 2020، قال فيه إنه استهدف قاعدة "عين الأسد" بعشرات الصواريخ، وحذر الولايات المتحدة من الرد على هذا الهجوم.
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