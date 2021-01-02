وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إلى أن والي سنار، محمد سليمان، أصدر اليوم، أمرا بإعلان حالة الطوارئ الصحية في الولاية.
© REUTERS / Tiksa Negeri
ونوهت الوكالة إلى أن قرار إعلان حالة الطوارئ وجاء للوقاية من فيروس كورونا.
ونص قرار إعلان حالة الطوارئ على منح التجمعات والاحتفالات ومنع تعاطي الشيشة في المقاهي بالإضافة إلى جميع الأنشطة التي تستدعى تجمع المواطنين.
ووجه أمر الطوارئ الجهات المحلية بإصدار "أوامر لتطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بها ورفع الوعى لدى المواطنين بخطورة وباء كورونا"، مبينا أن تحديد أماكن الحجر والعزل الصحي من اختصاصات السلطات الصحية بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية.
ووجهت السلطات إلى جميع الوحدات الإدارية لتنفيذ التوجيهات التي تصدر من الطوارئ الصحية وتنفيذ القرار رقم 100 عام 2020 القاضي بتخفيض الموظفين في المصالح الحكومية ما بين 50% الى 70% وإيقاف الفئة العمرية أكبر من 55 سنة، بالإضافة لأصحاب الأمراض المزمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية في ولاية سنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.