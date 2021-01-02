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ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة، اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ومنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس، اعتبارا من مساء يوم غد الأحد، ولمدة أسبوعين.
ويتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بكورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن، ومنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية، ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.
وتمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن الفلسطيني كافة، يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم غد الأحد، ولمدة أسبوعين.
ويضاف إلى تلك الإجراءات، أيضا، منع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت، ابتداء من يوم غد الأحد، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر "من السادسة صباحا وحتى السابعة مساء".. السلطة الفلسطينية تفرض إغلاقا لمدة أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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