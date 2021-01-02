بعشرات الآلاف... السلطات العراقية تكشف عدد المرحلين خارج البلاد خلال العام الماضي

ونقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت عن وزارة الداخلية تكيدها أن عدد المرحلين بلغ 33164 بسبب مخالفتهم قانون الإقامة.

© Sputnik . Artem Kreminsky

ونقلت الوكالة عن مدير الإقامة في المديرية العامة للأحوال المدنية والسفر والإقامة، العميد قصي صبيح الكعبي، قوله إن:

"عدد المخالفين الأجانب الذين تم القبض عليهم خلال عام 2020 وترحيلهم خارج العراق بلغ 33164 مخالفا أجنبيا لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017".

وأردف أن "عمليات إلقاء القبض والترحيل تمت بجهود عالية بالرغم من إجراءات الحظر الجزئي أو الكلي خلال فترة جائحة كورونا".