شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: اعتزام إرسال مراقبين إلى ليبيا خطوة أممية ملموسة على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن اعتزام الأمم المتحدة إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا للإشراف على وقف إطلاق النار، يعد أول خطوة ملموسة اتخذتها على الأرض بما يتجاوز تقارير بينت كيفية انتهاك حظر الأسلحة.

وأضاف تقرير أعدته الصحيفة اليوم السبت، ونقلته بوابة (الوسط الليبية) أنه بعد انتهاك وقف إطلاق النار على نطاق واسع خلال الأسابيع الأخيرة، قال مسؤولو الأمم المتحدة إن ليبيا تخوض سباقًا مع الزمن لتحقيق تقدم ملموس نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجنب الانهيار المحتمل لوقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنها ستكون هذه هى المرة الأولى التى تتخذ فيها الأمم المتحدة خطوات نشطة على الأرض لفرض وقف إطلاق النار.

وأوشك اتفاق وقف إطلاق النار، الذى تم التوصل إليه فى 23 أكتوبر فى جنيف على الانهيار، خصوصًا وأن المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، ستيفانى وليامز، كشفت عن وجود 20 ألف جندي، أو مرتزقة أجنبى فى البلاد، فى وقت بلغت تكلفة الصراع منذ 2011، نحو 578 مليار دولار.

وفى 23 أكتوبر وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التى تضم قوات حكومة الوفاق، والقيادة العامة للجيش الوطنى الليبى فى جنيف اتفاقًا لوقف دائم لإطلاق النار فى البلاد، على أن يغادر المرتزقة والمقاتلون الأجانب ليبيا فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع.

فيما دعت لاحقًا مجلس الأمن الدولى لتبنى قرار الهدنة، مع وجود لجنة مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة بالاشتراك معها، وهى المرة الأولى التى يتم فيها الاتفاق بشكل رسمى على إشراك مراقبين على وقف إطلاق النار.

ويرتقب أن يحظى اقتراح غوتيريس بين الجانبين بمناقشة من أجل التوافق على جنسيات المراقبين، وطبيعة عملهم خلال الاجتماع المقبل للجنة العشرة العسكرية.

وفى وقت سابق.. شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على الحاجة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لضمان الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وقال: فى حال طلبت الأمم المتحدة مساعدتنا لمراقبة تطبيق هذا الاتفاق نحن سنساعد.