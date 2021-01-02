للأسبوع الـ28 على التوالي.. استمرار المظاهرت المطالبة برحيل نتنياهو

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم السبت، بأن المئات من المتظاهرين الإسرائيليين خرجوا للاحتجاج على سياسة نتنياهو، وتظاهروا أمام منزله بشارع بلفور بمدينة القدس المحتلة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 من المتظاهرين بعد اندلاع مواجهات بين الطرفين، حيث ينادى المتظاهرون الإسرائيليون بنهاية حقبة من الانقسام والفساد في بلادهمن وبدء عام جديد من نهاية هذا الانقسم وبدء الحرية.

وهذا هو الأسبوع الثامن والعشرين من الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو على خلفية مزاعم بسوء إدارته لجائحة كورونا، واتهامه في 4 قضايا فساد، في وقت بدأت المحكمة المركزية بالقدس، في 24 مايو/آيار الماضي، أولى جلسات محاكمته بها.

يذكر أن أزمة الميزانية للعام 2020/2021 كانت وما تزال الملف الأول والرئيس للخلافات بين وزير الدفاع، بيني غانتس ونتنياهو، ودفعت كلاهما إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية للكنيست، وستكون الرابعة على التوالي خلال عامين فقط، وذلك بعد حل الكنيست نفسه، الأسبوع الماضي.