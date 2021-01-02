شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع اللبنانية: نقدر جهود الجيش فى ضبط الحدود ومكافحة التهريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، عن تقديرها الكبير للجهود التى تبذلها القوات المسلحة اللبنانية فى سبيل ضبط الحدود البرية ومكافحة التهريب والتعامل مع المعابر الحدودية غير الشرعية وإغلاقها.

وثمنت وزيرة الدفاع اللبنانية، خلال تفقدها الوحدات العسكرية المكلفة بحماية الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا، حالة الجاهزية والاستعداد التى يتمتع بها الجيش اللبنانى فى سبيل حماية أمن واستقرار البلاد، لا سيما بعد تطوير القدرات العسكرية لقوات حرس الحدود وإمكانياتها القتالية.

وشددت على ضرورة الالتزام الصارم بجميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا، بما يحمى سلامة ضباط وأفراد الوحدات العسكرية، مشددة على أن الحكومة والشعب والقيادة تقف إلى جانب الجيش وتدعمه من أجل الدفاع عن لبنان.