شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى بلدة كفر قدوم شرقى مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وقال منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن عددا كبيرا من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة عقب انطلاق المسيرة، وأطلقوا وابلا من قنابل الصوت والغاز ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق.