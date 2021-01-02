شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية "الحبسي": حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي في بيان نقلته الوزارة على تويتر اليوم السبت إن سلطنة عمان قررت حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.

وأضاف الوزير "لن تؤثر إجراءات حل الشركتين على التزامات المساهمين تجاهها لكون التغيير المصاحب لهذا الإجراء سيكون في الهيكلة فقط".