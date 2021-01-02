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العراق يفكك لغما بعد اكتشافه في ناقلة نفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراقي في بيان اليوم السبت إن السلطات فككت لغما التصق بناقلة نفط عراقية بعد يومين من اكتشافه.

وكانت الناقلة في المياه الدولية على بعد 28 ميلا بحريا (52 كيلومترا) من الساحل العراقي في الخليج لإمداد سفينة أخرى بالوقود عندما تم اكتشاف اللغم بعد ظهر يوم الخميس، وجرى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأمس الجمعة أكد الجيش أنه لم يتضح على الفور كيف تم إلصاق اللغم بالناقلة التي استأجرها عميل لم يذكر اسمه من شركة تسويق النفط العراقية الحكومية.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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