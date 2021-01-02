الأمن العراقي يفكك لغما التصق بناقلة نفط في المياه الدولية بالخليج العربي

بغداد– سبوتنيك. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم السبت أنه "من خلال الجهود المتميزة، تمكن الجهد الفني ونخص بالذكر جهود مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية من تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية".

وأوضحت الخلية في بيانها أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث".

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الجمعة، عن اكتشاف لغم بحري كبير تم إلصاقه بناقلة نفط قبالة السواحل العراقية، وأن فريقا مختصا يعمل على إبطال مفعوله.

وأضافت أنه "تبين أن هذه السفينة مؤّجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها"، لافتة إلى أنه "على الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا إلى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية توجه إلى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية، نقلت في وقت سابق، إن فريق مكافحة المتفجرات عجز عن رفع اللغم البحري الملتصق بالناقلة النفطية وسيتم استدعاء فريق متخصص، دون أن تؤكد السلطات العراقية.