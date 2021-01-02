"أكبر تهديد للملاحة".. مسؤول عراقي: الباخرة "المفخخة" أتت من دولة خليجية

ونقل موقع "المعلومة" العراقي عن الناطق باسم نقابة البحريين العراقيين علي العقابي، اليوم السبت، تصريحات جديدة حول الوجهة التي أتت منها السفينة المفخخة الراسية في المياه الإقليمية العراقية.
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واعتبر العقابي في تصريحاته أن "الإعلان عن التفاصيل هي من صلاحيات القوات الأمنية سواء كان استهداف للموانئ عبر تفخيخ الباخرة في الفجيرة أو عارض بحري إلا أنها تعد أكبر تهديد يمس خط الملاحة البحرية العراقية"، على حد وصفه.خبراء متفجرات من بغداد يفككون اللغم
وبدوره، أعلن مدير المركز الاستراتيجي في البصرة، اليوم السبت، عن وصول فريق مختص في مجال المتفجرات قادما من العاصمة العراقية بغداد بهدف إزالة اللغم الملتصق.
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وقال مدير المركز، متحدثا عن طبيعة اللغم الملتصق بالباخرة: "اللغم الذي التصق بأحد البواخر من النوع المعقد وتطلب استدعاء فريق من خبراء المتفجرات من بغداد"، وأضاف قائلا: "الفريق وصل اليوم إلى البصرة وتمكن من تفكيك اللغم.. وزنه يتراوح بين 35 الى 40 كغم".
وأعلنت السلطات العراقية، أمس الجمعة، أنها تعمل على إبطال مفعول لغم بحري كبير ملتصق بأحد السفن بالمياه الدولية على بعد 28 ميلا من الموانئ العراقية، وأوضحت السلطات أنه "تم إخلاء سفينة أخرى كانت تتزود بالوقود من السفينة الملتصق بها اللغم".
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