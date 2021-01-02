استيقاظ مواطنة لبنانية من الغيبوبة بعد 5 أشهر من إصاباتها في انفجار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 5 أشهر من إصاباتها في انفجار مرفأ بيروت، استيقظت المواطنة اللبنانية ليليان شعيتو، من غيبوبتها في اليوم الأول من عام 2021، بحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية محلية.
وأصيبت ليليان شعيتو في يوم 4 أغسطس إثر الانفجار الضخم الذى دمر مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وظلت غارقة في الغيبوبة على سرير بمستشفى ببيروت.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن ليليان شعيتو، هي من بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، ترقد على سريرها في المستشفى غارقةً في غيبوبة، منذ الرابع من أغسطس الماضي، إذ صادف وجودها في أحد محال"أسواق بيروت" وسط المدينة، لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت، ما تسبّب بإصابة حرجة في رأسها، تبعتها كسور في الجمجمة ونزيف داخلي، من جرّاء سقوطها أرضاً ووقوع واجهة زجاجية عليها.
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