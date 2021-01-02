شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تسجل 6945 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 6945 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و٣١٢ ألفا و٧٨٠ حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - إنه تم تسجيل ١٠٢ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٢٩ ألفا و٥٨ حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و٥٥ ألفا و٤٣٦ شخصا.