شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عمال أتراك في انفجار سيارة مفخخة استهدفت شركة بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية التركية إن انفجار سيارة ملغومة استهدف عمالا بشركة تركية في الصومال أودى بحياة أربعة أشخاص بينهم مواطن تركي اليوم السبت.

وأضافت الوزارة في بيان أن العاملين بالشركة كانوا يشيدون طريقا بين مقديشو وأفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية. ولم تشر الوزارة بأصابع الاتهام إلى أي جهة.

ولم يرد المسؤولون بالحكومة الصومالية على طلب رويترز التعليق. وأفاد سكان في المنطقة بأن الانفجار وقع خارج العاصمة مقديشو.