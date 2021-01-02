إعلام: انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين شمالي سوريا

وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن مصادر خاصة أن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة رأس العين شمالي سوريا والتي تتواجد فيها القوات التركية.

وبحسب المصادر فإن الانفجار أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.

وكانت رأس العين قد شهدت انفجاراً مماثلاً لعبوة ناسفة في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قرب محطة للوقود في المدينة، وأدى إلى إصابة مدني.

يذكر أن المدينة تعاني حالة من انعدام الأمن والاستقرار تتخللها أعمال سرقة ونهب للممتلكات يقوم بها إرهابيون، إضافة إلى تدمير منازل الأهالي في الجهة الجنوبية للمدينة وفي عدد من القرى القريبة منها واستيلاء عشرات الإرهابيين على المنازل بعد تهجير أهلها.