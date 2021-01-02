شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 على الأقل فى انفجار سيارة مفخخة فى سوق للخضروات بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم،اليوم /السبت/،جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سوق للخضروات فى مدينة رأس العين شمالي سوريا، وذكرت ذلك النبأ قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، نقلا عن مصادر سورية ، كان المرصد السورى قد أعلن - فى وقت سابق - عن مقتل 16 شخصا جراء انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين شمالى سوريا .



وأوضح المرصد أن من بين القتلى 11 قتيلا من الشرطة المدنية وفصيل (السلطان مراد) الموالى لأنقرة .