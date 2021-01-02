"أحضاننا مفتوحة"... إيران توجه طلبا إلى السعودية بشأن "حرب اليمن وحصار قطر"

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وأضاف سعيد زاده، أن "على السعودية التوقف بشكل عاجل عن ارتكاب الأخطاء الاستراتيجية وانتهاج السياسات الخاطئة وإنهاء حرب اليمن وحصار قطر والتدخل في شؤون دول الجوار"، داعيا السعودية أيضا إلى "إيقاف أنشطة السلفيين والوهابيين على أرضها وألا تضع مواردها المالية في يد المتطرفين".
واعتبر خطيب زاده، أن "المسار الصحيح هو مسار التعاون الإقليمي وليس شراء الأمن من القوات التي هي مصدر زعزعة الأمن في المنطقة"، مضيفا أن "على حكام السعودية أن يصلوا إلى درجة من النضج والثقة بالنفس للتوصل إلى حل إقليمي للتعاون من دون الحاجة إلى دولة أكبر من خارج المنطقة".
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