مقتل 3 أشخاص بانفجار استهدف مهندسين أتراك بالصومال

وأفادت بوابة صومالية (غاروي أونلاين) أن الانفجار وقع جنوب العاصمة واستهدف طاقم بناء بإشراف تركي كان يعمل بالقرب من أحد الطرق.
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
وأفاد الموقع أن مشروع الطريق الذي يربط مقديشو ببلدة أفغوي القريبة تم تمويله من خلال تبرع قطري، مع تأمين شركة البناء التركية العقد.
واجتاحت الصومال أعمال عنف منذ اندلاع الحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة القائمة على العشائر في أوائل التسعينيات. ومما زاد الوضع تعقيدًا ظهور جماعات إرهابية مثل حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة (جماعة إرهابية محظورة في روسيا)، والتي تنفذ بانتظام تفجيرات وهجمات.
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