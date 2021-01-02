الجزائر - سبوتنيك.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم بأن:
هذا الحكم يأتي بعد قبول المحكمة العليا في نوفمبر/ تشرين الثاني للطعن بالنقض الذي قدمه دفاع المتهمين، بعد تأكيد تشكيلة القضاة السابقين في محكمة البليدة لأحكام المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة 15 عاما بحق الثلاثي سعيد، طرطاق ومدين.
وأضاف أن السعيد بوتفليقة وقائد المخابرات السابق البشير طرطاق يبقيان في السجن على ذمة قضايا فساد.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء العسكري الجزائري يبرئ السعيد بوتفليقة والبشير طرطاق ومحمد مدين ولويزة حنون من تهم التآمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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