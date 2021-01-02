اليمن... بعثة أممية تعلق على مقتل مدنيين بقصف الحديدة

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت البعثة عبر حسابها على "تويتر": "تُعرب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عن انزعاجها من التقارير التي تُفيد بمقتل عدد من المدنيين ووقوع إصابات أخرى نتيجة القصف على مديرية الحوك في الحديدة ليلة أمس وسط خروقاتٍ أخرى لوقف إطلاق النار أُفيد بوقوعها".

‏وأضافت: "نحن نُدين جميع خروقات اتفاق الحديدة (بين الحكومة وجماعة أنصار الله توصلا إليه ضمن جولة مفاوضات السويد أواخر العام 2018)".

وحذرت البعثة الأممية، الأطراف لـ"تجنب إشعال المزيد من التوتر الذي يُلحق المزيد من الخسائر الإضافية بين صفوف المدنيين".

وأمس الجمعة، قُتل 7 مدنيين هم 5 نساء ورجلان وأصيبت 7 نساء أخريات، بقذيفة سقطت على صالة أفراح في شارع المطار بمديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة، تبادلت القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الاتهامات بإطلاقها.

وقالت القوات المشتركة على موقعها الرسمي "الساحل الغربي"، نقلا عن شهود عيان، أن "قذيفة أطلقها الحوثيون من حديقة (حديدة لاند) الواقعة تحت سيطرتهم شرقي مدينة الحديدة، سقطت في صالة المنصور للأفراح بشارع المطار في المدينة".

وفي وقت سابق من، أمس الجمعة، اتهمت جماعة أنصار الله، القوات المشتركة بشن قصف مدفعي على صالة أفراح في مديرية الحوك بمدينة الحديدة، أوقع ثلاثة قتلى وعددا من الجرحى.