المتحدث باسم "الرئاسي الليبي": السراج لم يطعن على قرار "المركزي" بتوحيد سعر الصرف

وفي حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال الزقعلي: "ننفي ما يشاع حول قرار رئيس المجلس الرئاسي بالطعن في قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتوحيد سعر الصرف".

وأضاف: "على العكس فقد عبّر الرئيس عن ارتياحه بالتئام مجلس إدارة المركزي وتوحيد سعر الصرف والبدء في عملية انتعاش الإصلاحات الاقتصادية".

وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد حدد سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب بيان للمصرف، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أقر مجلس إدارة المصرف بالإجماع تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار.

وأشار البيان إلى أن المجلس عقد اجتماعه الأول لعام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يسري هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، وأن يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث يناير 2021.

جدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد أشادت بقرار مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد سعر صرف الدينار الليبي.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن الوقت أصبح مناسبا أمام الليبيين، لا سيما السياسيين الفاعلين لإبداء الشجاعة ووضع المصلحة العامة أمام مصالحهم الخاصة.