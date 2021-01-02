لجنة الصحة البرلمانية بلبنان توصى بإغلاق البلاد لمدة 3 أسابيع للحد من إصابات كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت لجنة الصحة بمجلس النواب اللبنانى مقترحا إلى سلطات الدولة المختصة، بضرورة اتخاذ قرار بإغلاق البلاد لمدة 3 أسابيع، للحد من الارتفاع الكبير فى أعداد المصابين بفيروس كورونا الذى يشهده لبنان.

وذكرت لجنة الصحة النيابية - في بيان لها اليوم في ختام اجتماع لأعضائها النواب - أن الإصابات بوباء كورونا في لبنان استفحلت وبلغت أرقاما غير مسبوقة، على نحو يشير لوضع كارثي في ضوء أن نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات أصبحت تزيد على 95% في عموم البلاد.

وأوضحت اللجنة أن الإغلاق يمثل ضرورة لا سيما وأن القطاع الصحى اللبنانى أصيب بالإنهاك الشديد في التعامل مع أزمة وباء كورونا في ظل نسبة الإشغال المرتفعة للمصابين بالفيروس في كافة المستشفيات.



وأكدت ضرورة قيام السلطات المعنية بالتشدد في تدابير الإغلاق العام حال اتخاذ القرار بالإغلاق العام، مشيرة إلى أن التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية تسبب فى نتائج مدمرة .