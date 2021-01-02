شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. براءة الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وطرطاق وحنون فى قضية التآمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برأت المحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة كل المتهمين فى قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش، وقال المحامى خالد برغل بحسب صحيفة "النهارأونلاين" أن المتهمين وهم الفريق محمد مدين والسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق زعيمة حزب العمال قد تم تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم فى القضية.

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