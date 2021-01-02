شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل ألفا و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة الإماراتية، ألفا و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة في الإمارات 211 ألفا و641 حالة.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليصل حصيلة الوفيات إلى 674 حالة، منوهة إلى أن 2081 حالة تماثلت للشفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 188 ألفا و100 حالة.
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