الدفاع الروسية ترصد 17 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا ، 17 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية فى محافظات حلب (2) وإدلب (10) واللاذقية (1) وحماة (4)، وذكرت وزارة الدفاع الروسية ، في بيان اليوم السبت، نُشر على موقعها الإلكتروني، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن رصد 4 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال الساعات الأخيرة إلا أن "الدفاع الروسية" لم تتأكد من هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية فى الأراضى السورية.

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