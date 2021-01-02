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لبنان يدق ناقوس الخطر بعد الإعلان الرسمي عن فقدان السيطرة على فيروس كورونا

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ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات عراجي الذي دق ناقوس الخطر واعتبر أن لبنان مقبل في شهر كانون الثاني/ يناير الحالي إلى السيناريو الإيطالي، في ما يتعلق ب​فيروس ​ المستجد، لافتاً إلى أنه "يمكن أن نصل لعدد إصابات بين 4 و5 آلاف إصابة يومياً".

وأشار عراجي إلى عدد الوفايات بلغ 422 خلال شهر واحد، موضحاً أن نسبة الإشغال في العناية الفائقة تجاوزت الـ90%، كاشفاً أن لجنة الصحة النيابية قد تصدر توصية بإغلاق البلد.

واعتبر عراجي إلى أن الحكومة رفضت توصياتنا بالإقفال وهي تتحمل المسؤولية عن الوضع الحالي، معلنا أن "هناك إجماعاً في لجنة الصحة النيابية على ضرورة إقفال البلد مجدداً ثلاثة أسابيع على الأقل".

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل أكثر من 2385 اصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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