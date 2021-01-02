شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية ومعتدل نهارا فى الكويت وصافى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج انخفاض ملموس فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن تكون سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء فى السعودية.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، ان سماء المملكة غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل و الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.



و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الكويت :

وتنبأت إدارة الارصاد الجوية فى الكويت بطقس معتدل نهارا و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 08 - 20 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

وليلًا بارد والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 08 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الامارات:

سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 24°م وهي مشابهة ليوم أمس الجمعة. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 12°م وهي مشابهة لليلة أمس أيضا.