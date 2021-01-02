شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعلن تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 14 ألف إجمالى الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل217 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 272 من الإصابات، ووفاة مصابين، و74 آخرين في حالة حرجة.

وأضافت الوزارة- في بيانها أن إجمالي الإصابات بلغ 14 ألفا و581.

مددت الحكومة الموريتانية في اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،نهايةديسمبر الماضى، قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات إلى 11 يناير المقبل.



ويأتي القرار وسط تصاعد نسبة اللإصابة بوفيات كورونا في البلاد بالرغم من القرارات الاحترازية من بينها حظر التجوال وتعطيل الصلاة في المساجد.