عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 100 زوجة لممول الإخوان في مصر.. من بينهن طفلة

السبت 2 يناير 2021

الخليج 365

كشفت تقارير صحفية في مصر عن وجه آخر لرجل أعمال متهم بتمويل أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، يتعلق بإدمانه "الزواج العرفي".



وفي الوقت الذي يجري فيه التحقيق مع رجل الأعمال المصري سيد رجب السويركي، مالك سلسلة المحال الشهيرة "التوحيد والنور"، بشأن اتهامه بتمويل جماعة "الإخوان" الإرهابية، كشفت تقارير صحفية إقدامه بكثرة على الزواج العرفي، حتى بلغ عدد زيجاته 100 زيجة خلال 20 عاما.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أن من بين زيجاته فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما ونصف، وكانت طالبة في المرحلة الإعدادية، وطلقها بعد أيام من زواجه منها بسبب اكتشافه لعيب بقدمها، ودفع لأسرتها 20 ألف جنيه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن السويركي، المقبوض عليه منذ ديسمبر 2020 بتهمة تمويل أنشطة وفعاليات لجماعة الإخوان الإرهابية، لم يرغب في الإنجاب من كل زيجاته، حيث إن معظم أولاده من "الحاجة فريدة"، وهي الزوجة الأولى، والوحيدة التي لا يطلقها، وأيضًا زوجته "نبوية"، وعدد قليل من الأبناء من زوجات متفرقة، موضحة أن عدد أبناء مالك التوحيد والنور، وصل إلى 18.