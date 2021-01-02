عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ابنته الثامنة.. لاعبة أرجنتينية تصارع لإثبات نسبها إلى مارادونا

السبت 2 يناير 2021

الخليج 365

رفعت لاعبة كرة قدم دعوى قضائية لإثبات نسبها إلى دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل.



وتوفي مارادونا قبيل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن عمر ناهز الـ60 عاما، بسبب نوبة قلبية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن يوجينيا لابروفيتولا، لاعبة كرة القدم والفنانة الاستعراضية الأرجنتينية، اكتشفت أن مارادونا هو والدها، قبل فترة قصيرة من وفاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوجينيا، التي ترتدي القميص رقم 10 أيضا، تم تبنيها عندما كانت طفلة ولم يتم إخبارها بهوية والدها الحقيقي بعد لم شملها مع والدتها قبل شهرين فقط.

وبهذا تنضم يوجينيا إلى لاعب كرة القدم سانتياجو لارا، والشابة ماجالي جيل، حيث يسعون جميعا لإثبات أبوة مارادونا لهم، من علاقات غير شرعية.

يذكر أن يوجينيا تنتمي لمدينة لا بلاتا، التي ينتمي لها أيضا سانتياجو لارا، والتي استقر بها مارادونا في أيامه الأخيرة، حين كان مدربا لفريق خيمناسيا (2019-2020).

وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا لوجود خلافات بين ورثة مارادونا على توزيع تركته، حيث من المفترض حتى الآن أن يتقاسمها 8 أبناء له، لكن لا تزال هناك عدة إجراءات معقدة، نظرا لوجود إشكاليات تتعلق بالورثة الجدد الذين يسعون لإثبات قرابتهم لمارادونا.

وتقدر ثروة مارادونا بـ37 مليون جنيه إسترليني.

وكانت جانينا ودالما هما الابنتين الوحيدتين اللتين اعترف بهما دييجو لسنوات طويلة، قبل أن يعترف بابنه دييجو جونيور، من الإيطالية كريستينا سيناجرا.

وفي عام 2008 اعترف مارادونا أيضا بابنته جانا، حين كان عمرها 22 عاما، ولديه طفل بعمر 7 سنوات يدعى ديجيتو فرناندو، من صديقته السابقة فيرونيكا أوجيدا.