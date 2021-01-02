إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

وقال بيان صادر عن المكتب اليوم إن حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

وتوجه موسى خلال البيان بالشكر "لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام".

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، تسجيل 1418 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 55 حالة جديدة.