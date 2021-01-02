توجيه من ولي العهد السعودي بشأن الزي الوطني

وقال وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، في تغريدة اليوم الجمعة: "يكون ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، خلال سباقات كأس السعودية العالمي، شاهدا على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا".

وأضاف أن ذلك يأتي "بعد توجيه من سمو سيدي ولي العهد بأن يكون الزي الوطني، هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي. ثراؤنا بثقافتنا".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس نادي سباقات الخيل، إطلاق النسخة الثانية لكأس السعودية 2021 يومي 19 و20 فبراير/ شباط المقبل.