"أنصار الله" تتهم القوات المشتركة بقصف أوقع ثلاثة قتلى في الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. وقال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن "مرتزقة العدوان (في إشارة إلى القوات اليمنية المشتركة)، استهدفوا بقصف مدفعي صالة أفراح (المنصور) في شارع المطار بمديرية الحوك في مدينة الحديدة".

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وأضاف أن "القصف أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في إحصائية أولية".

ووجهت "أنصار الله"، اتهاما للتحالف العربي والقوات المشتركة بـ"تنفيذ 242 خرقا (للهدنة الأممية المعلنة في الحديدة - 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م) خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 19 خرقا بقصف مدفعي و193 بأعيرة نارية مختلفة، وغارة جوية على مديرية الصليف (شمال غربي الحديدة)، وأخرى نفذها طيران تجسسي على مديرية الدريهمي (جنوبي الحديدة)".

وأشارت إلى "تحليق 14 طائرة حربية في أجواء حيس والجبلية وكيلو 16 وشارع الخمسين ومنطقة المنظر، و12 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجاح والتحيتا وكيلو 16".