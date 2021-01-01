اخبار الخليج

المغرب يسجل 1777 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1777 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس في 24 ساعة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأنه تم تسجيل 1777 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 440 ألفا و970 حالة.


وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 4 ملايين و32 ألفا و734 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.


وأضافت أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 7425 حالة، كما تم تسجيل 2134 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 409 آلاف و638.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا