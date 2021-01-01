شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1777 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأنه تم تسجيل 1777 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 440 ألفا و970 حالة.



وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 4 ملايين و32 ألفا و734 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.



وأضافت أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 7425 حالة، كما تم تسجيل 2134 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 409 آلاف و638.