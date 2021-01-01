شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري» يتفاعل مع حالة فتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها في القصيم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الجمعة، عن رصد حالة لفتاة تتعرض للعنف من قبل أسرتها، في منطقة القصيم.
وقال المركز: إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول الفتاة المعنفة، ورصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، فقد وُجهت الحالة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة القصيم، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
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