شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الصحة» يكشف عن استراتيجية الوزارة لتطعيم جميع الفئات ضد فيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرعاية الأولية، الدكتور خالد عبدالكريم، استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بعملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأوضح، خلال لقاء مع قناة العربية، أن الوزارة اعتمدت استراتيجيتين عامتين بشأن تطعيم لقاح كورونا، الأولى تتعلق ببدء عملية التطعيم بالفئات المستهدفة، وذلك بغرض حمايتهم في المقام الأول ثم تقليل الضغط على المستشفيات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الثانية تتمثل في إعطاء اللقاح لجميع السكان لإيقاف الوباء في المملكة بشكل كلي.

يُذكر أن وزارة الصحة كانت قد بدأت خطة عملية التطعيم خلال منتصف الشهر الماضي، وذلك من خلال إعطاء لقاح “فايزر – بيونتيك” للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.