شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من أمير المدينة بإغلاق منشأة نظمت احتفالاً غير مرخص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة، الجهات المختصة بإغلاق منشأة مخالفة تحفظيا ، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم .

يأتي ذلك عقب تداول مقطع على مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن قيام صالة للألعاب بداخل أحد المجمعات التجارية بتنظيم احتفالية غير مرخصة، تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراعي خصوصية المدينة المنورة ومكانتها.

وأكدت إمارة المنطقة على وجوب استشعار الجميع من مواطنين وزائرين ومقيمين قدسية ومكانة المدينة وخصوصيتها .

كما أكدت على متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام، وستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح.